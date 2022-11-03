Еще одна популярная пляжная страна отменила все ограничения на въезд для россиян

В Перу с 1 ноября сняли все антиковидные ограничения на въезд для россиян

Власти еще одной латиноамериканской страны, Перу, отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян, с 1 ноября. Об этом сообщает Travel Off Path.

Согласно обновленным протоколам, въезжающие в популярную пляжную страну отечественные туристы больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, ПЦР-тесты, а также проходить карантин.

Кроме того, сняты все ограничения, связанные с перемещением внутри страны. Теперь отдыхающие снова смогут свободно путешествовать по республике. Отмечается, что Перу стала последней южноамериканской страной, снявшей все ограничения для иностранцев.

Ранее сообщалось, что власти Эфиопии также полностью отменили антиковидные меры для туристов. При этом въезд в страну все еще запрещен путешественникам, которые знают, что больны COVID-19. Отдыхающие с симптомами заболевания обязаны носить защитную маску и сдать тест.