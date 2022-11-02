Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:05, 2 ноября 2022Путешествия

Доступная для прямых перелетов из России страна сняла все ограничения на въезд

Эфиопия отменила все въездные ограничения для россиян с 28 октября

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Власти еще одной африканской страны, Эфиопии, отменили все коронавирусные ограничения для туристов, в том числе россиян. Информация появилась на сайте национального перевозчика Ethiopian Airlines.

Согласно обновленным протоколам, иностранцам больше не придется подготавливать при въезде в республику документы, подтверждающие их антиковидный статус. Страна, доступная для прямых перелетов из России, сняла все въездные ограничения с 28 октября.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

При этом въезд в Эфиопию все еще запрещен туристам, которые знают, что больны COVID-19. Отдыхающие с симптомами заболевания обязаны носить защитную маску и сдать тест, при получении положительного результата необходимо уйти на изоляцию до полного выздоровления.

Ранее в России оценили выгодность стыковочных рейсов через Эфиопию. Оказалось, что полеты в страны Африки и Латинской Америки с пересадкой в Аддис-Абебе выходят россиянам дешевле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля
Маск решил сделать платной еще одну функцию Twitter
Оружие для Украины заметили на черных рынках Европы
В России начали продавать товары закрывшегося Decathlon
Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию
Подмосковные врачи спасли мужчину от ампутации прищемленной дверью руки
Вероятность выдачи предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной России оценили
В ООН отреагировали на возобновление участия России в зерновой сделке
Зеленский пожелал прагматичных отношений с Россией
Зеленский назвал главную ошибку Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.