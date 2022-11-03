В Совфеде заявили о поддержке перехода на двухлетнюю службу в армии

Глава комитета СФ по обороне Бондарев заявил, что идею двухлетней службы в армии поддержат

Идея о переходе на двухлетнюю срочную службу в армии будет поддержана. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев, его слова приводит РИА Новости.

Бондарев отметил, что в верхней палате российского парламента пройдут консультации о необходимости реализации этой инициативы.

Ранее депутат от крымского региона Шеремет предложил ввести двухлетнюю службу в армии. Он пояснил, что сегодня качественная подготовка военнослужащих является проблематичной, поскольку на нее выделен всего лишь один год.

До Шеремета о необходимости возвращения двухлетней службы заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.