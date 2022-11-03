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12:36, 3 ноября 2022Мир

Польша приготовилась к новой волне беженцев с Украины

Замглавы МИД Польши Яблоньский заявил, что страна ждет новой волны украинских беженцев

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Польша ждет новой волны украинских беженцев зимой, заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) страны Павел Яблоньский, передает РИА Новости. При этом в Варшаве считают, что их число будет меньше, чем в начале весны.

«Мы ожидаем, что может наступить рост числа лиц, которые захотят попасть в нашу страну», — сказал замглавы польского МИД. Однако он не смог назвать предполагаемое число беженцев.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, как долго американские войска будут находиться на территории Польши. По его словам, «они там надолго».

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Василий Мека
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