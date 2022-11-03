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10:41, 3 ноября 2022Россия

Новогодние праздники предложили продлить для части россиян

В РФ предложили продлить новогодние праздники для жен мобилизованных с детьми до 14 лет
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Предновогоднюю неделю — с 26 по 30 декабря — для части россиян предложили сделать выходной. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT.

Речь о женах мобилизованных, у которых есть дети до 14 лет. Орлов отметил, что нагрузка на женщин, мужья которых были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, увеличилась после призыва. Теперь они должны все бытовые вопросы решать самостоятельно.

Соответствующее письмо с этим предложением Орлов написал на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. По словам министра обороны Сергей Шойгу, в ряды вооруженных сил страны были призваны 300 тысяч человек.

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Евгения Куликова
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