Новогодние праздники предложили продлить для части россиян

В РФ предложили продлить новогодние праздники для жен мобилизованных с детьми до 14 лет

Предновогоднюю неделю — с 26 по 30 декабря — для части россиян предложили сделать выходной. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT.

Речь о женах мобилизованных, у которых есть дети до 14 лет. Орлов отметил, что нагрузка на женщин, мужья которых были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, увеличилась после призыва. Теперь они должны все бытовые вопросы решать самостоятельно.

Соответствующее письмо с этим предложением Орлов написал на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. По словам министра обороны Сергей Шойгу, в ряды вооруженных сил страны были призваны 300 тысяч человек.