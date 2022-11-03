Стало известно о новом пуске баллистической ракеты КНДР

Береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила новую ракету

Северная Корея совершила новый пуск баллистической ракеты. Об этом стало известно агентству Reuters от Береговой охраны Японии.

По информации японского управления безопасности на море, указанный пуск Северной Кореи стал четвертым за четверг, 3 ноября.

Ранее сообщалось, что правительство Японии призвало жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата найти укрытия в связи с запуском ракеты КНДР. Позднее власти уточнили, что снаряд пролетел мимо территории Японии и упал в Тихом океане.

2 ноября стало известно, что Северная Корея сделала сто артиллерийских выстрелов в район буферной зоны в Японском море. ВС Южной Кореи сочли эти действия нарушением межкорейского соглашения, в рамках которого установлена буферная зона.