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07:48, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Клиента ресторана высмеяли за одну деталь в его заказе

Клиент ресторана попросил подать стейк с сыром вместо соуса и рассмешил пользователей

Кадр: @cajuncanadian225

Пользователь TikTok с ником cajuncanadian225 опубликовал видео, в котором поделился странным заказом клиента ресторана. Внимание автора ролика привлекла одна деталь: по его словам, мужчина заказал стейк из свинины с расплавленным сыром вместо соуса. Необычные пожелания посетителя заведения рассмешили юзеров. На ролик обратило внимание издание Daily Dot.

Автор видео высмеял клиента и показал чек посетителя, а затем блюдо, которое он заказал. Клиент хотел, чтобы ему приготовили стейк портерхаус, который традиционно подается с соусом. Однако он попросил подать мясо без соуса: вместо него посетитель пожелал увидеть кусок расплавленного сыра чеддер на мясе.

«Чувак действительно пришел в престижный ресторан и заказал эту чертовщину», — возмутился автор ролика. При этом пользователь отметил, что, несмотря на странные пожелания, повара приготовили блюдо именно так, как этого хотел клиент. «Вот это забавно», — написал в комментариях под роликом один юзер. «Я бы совершил убийство, если бы этот заказ появился в моем заведении», — добавил другой. «Я шеф-повар. Такой заказ просто невозможно вообразить», — отметил еще один комментатор.

Ранее другая пользовательница TikTok по имени Мэрайя поделилась видео, в котором пожаловалась на недавний заказ в ресторане — девушка неприятно удивилась, получив от курьера сырое блюдо.

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Денис Савосин
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