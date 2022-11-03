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16:44, 3 ноября 2022Россия

Появилось видео внутри «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

Shot опубликовал видео внутри здания «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге

В сети появилось видео внутри здания «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге, открытие которого анонсировал ранее предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что в строении много этажей, а его конструкция выполнена из стекла. При этом на окна и двери центра нанесена соответствующая символика.

Отмечается, что официальное открытие здания намечено на пятницу, 4 ноября.

Пригожин ранее объяснял, что миссия «ЧВК Вагнер Центра» в Северной столице — обеспечение комфортной среды, в которой будут появляться новые идеи повышения обороноспособности России, в том числе информационной.

Проект включает комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, а также площадки для экспериментального производства и различных стартап-пространств. Он расположен в общественно-деловом комплексе «Морская столица» на Дальневосточном проспекте.

Варвара Кошечкина
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