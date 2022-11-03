Турецкий производитель телевизоров задумал возобновить производство в России

«Ъ»: турецкий производитель бытовой техники Vestel может возобновить производство в России

Турецкая компания по производству бытовой и профессиональной техники Vestel может возобновить производство в России в ближайшей перспективе. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как рассказал изданию коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, производство задумали возобновить в Александрове. Он уточнил, что вместе с выпуском собственной продукции турецкий производитель телевизоров также рассчитывает на контрактную сборку. В частности, раньше на заводе производили технику брендов Whirlpool, Electrolux, Zanussi и других, отметил он.

Другой собеседник «Ъ» подтвердил, что компания намерена «расконсервировать производство в России». При этом он не исключил вероятность продажи мощностей отечественной компании.

Газета напомнила, что завод Vestel в России закрылся в марте 2016 года после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24. По утверждению турецкой стороны, это было сделано из-за того, что самолет нарушил границу. Российские военные этот факт отрицают. В компании тогда объяснили, что решение о прекращении производства связано с экономическим кризисом в России.