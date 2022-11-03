Володин заявил о потере Украиной более половины населения с 2014 года

Спикер Госдумы Володин заявил, что с 2014 года Украина потеряла более половины населения

С 2014 года после «государственного переворота» Украина потеряла более половины населения и стала колонией США. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«С 2014 года Украина потеряла 53,7 процента населения. Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей», — написал политик и подчеркнул, что Киев ведет Украину к ее полному исчезновению.

Парламентарий сообщил, что с 2014 года из Украины бежало 10,5 миллиона человек, еще 11,2 миллиона людей из Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, приняли решение стать россиянами.

Володин также указал на утрату Украиной промышленного потенциала и подчеркнул, что там процветает тотальная коррупция и не учитываются интересы народа.

Ранее спикер нижней палаты парламента заявил, что Украина потеряла способность существовать как отдельное государство. Володин считает, что Киев получает приказы из Соединенных штатов, которые, в свою очередь, управляют из Пентагона Вооруженными силами Украины (ВСУ).