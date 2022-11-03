Уволенный за флирт с учениками учитель устроился в другую школу под чужим именем

New York Post: в США уволили школьного учителя, работавшего под чужим именем

Департамент образования Нью-Йорка, США, уволил работавшего под чужим именем учителя после того, как родители и ученики узнали, что раньше он вел неподобающую переписку и флиртовал с учениками. Об этом сообщает New York Post.

28-летний Гэбриел Мити был уволен из Академии искусств Нижнего Манхэттена после жалоб учеников на то, что он вел с ними неподобающую переписку. Выяснилось, что педагог флиртовал с подростками и рассылал им через Snapchat сделанное в ванной селфи, на котором полотенце едва прикрывало его пах. В отношении мужчины проводились расследования по факту этих проступков в 2020 и 2021 годах.

Однако позже стало известно, что Мити устроился на работу в другое учебное заведение Нью-Йорка под именем Гэбриел Торрес и хорошими рекомендациями. Департамент образования выгнал Мити после того, как статья об этом появились на первой странице New York Post. «Торрес больше не является сотрудником ни Профессиональной школы исполнительских искусств, ни какой-либо другой подведомственной департаменту школы», — заявил директор школы Кевин Райан в письме к семьям учащихся.

Узнав эту новость, родители учащихся вздохнули с облегчением. «Я чувствую себя более комфортно теперь, когда моя дочь ходит в школу, где нет потенциальных проблем», — сказал отец одной из учащихся.

Департамент образования направил Мити в новую школу, когда там требовался учитель для детей со специальными потребностями. Позже Кевин Райан объяснился перед родителями и заявил, что департамент обманул его, и он ничего не мог поделать с этим назначением.

Ранее сообщалось, что женатый учитель престижной средней школы в британском городе Рамсгит, графство Кент, лишился работы после того, как поцеловал шестиклассницу под установленной в классе камерой видеонаблюдения.