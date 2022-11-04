В России рассказали о трехдневной атаке ВСУ в Харьковской области

Арткорректировщик России «Удай»: ВСУ шли в атаку в Харьковской области в неадекватном виде

Арткорректировщик 6-й армии западного военного округа с позывным «Удай» рассказал, как проходила атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Его слова приводит РИА Новости.

Российский боец рассказал, что украинские военные шли в атаку под Харьковом в неадекватном виде, «не чувствуя ни боли, ни страха». По его словам, противник двигался «очень большим количеством, сотни [человек] личного состава, шел вперед». Украинские военные также стремились закрепиться в лесу и обойти бойцов России с фланга.

«Мы артиллерией прикрывали наших парней. Снаряды падали буквально в пяти метрах от противника, реакции не было никакой, они все обколотые, они не чувствовали ни боли, ни страха, ничего. Это были живые трупы по сути», — подчеркнул он.

Атака украинской стороны продолжалась трое суток, несмотря на активную работу российской артиллерии. Арткорректировщик отметил, что наступление отразили, поскольку «людской ресурс не бесконечен». «И наши парни, которые в этом доме три дня сидели, все вышли оттуда, противник не смог захватить рубежи», — заключил «Удай».