Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:52, 4 ноября 2022Экономика

Путин разрешил российской компании купить активы американской Baker Hughes

Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» купить активы Baker Hughes в России

Фото: Joel Angel Juarez/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин разрешил российскому ООО «Нефтесервисные технологии» купить активы американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Компания может приобрести 100 процентов акций Baker Hughes Russia Holding, 99,9 процента доли в «Бейкер Хьюз сервисез рус» и 0,1 процент доли Baker Hughes Energy Europe. Также она сможет получить 99 процентов в ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», которым владеет Baker Hughes Nederland Holdings, а также один процент в этом предприятии, принадлежащем Hughes RUCAS.

В августе стало известно, что Baker Hughes планирует до конца года продать свой российский бизнес местному руководству. В мае американская компания, которая занимает два процента российского рынка нефтесервисных услуг, разорвала все контракты, в том числе касающиеся сервиса, с попавшими под санкции предприятиями и согласилась на штрафы за их неисполнение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британию и Украину обвинили в подготовке террористической армии для атак на Крым
Эрдоган рассказал об усилиях Турции в возобновлении зерновой сделки
Пентагон заявил о создании специального командования для надзора за Украиной
Путин разрешил российской компании купить активы американской Baker Hughes
В США допустили ввод войск на Украину
Эрдоган высказался о сроках принятия Швеции и Финляндии в НАТО
Зеленский поддержал запрет творческой деятельности россиян на Украине
Футболист сборной России заявил о желании играть за европейский клуб
В Евросоюзе назвали стратегическую цель в отношении России
В России рассказали о трехдневной атаке ВСУ в Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.