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22:49, 4 ноября 2022Мир

В США допустили ввод войск на Украину

Полковник Макгрегор допустил, что Байден введет войска на Украину без согласия Конгресса
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может направить американские войска на Украину. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор допустил, что Байден введет войска на Украину. «К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет», — предупредил он.

По словам полковника, Байден может осуществить ввод войск на Украину без согласия Конгресса США, поскольку это позволяют сделать юридические основания в законодательной системе.

«Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее Макгрегор признал просчет США в оценке армии России. Он также усомнился в способности НАТО победить российскую армию.

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Марина Совина
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