В США допустили ввод войск на Украину

Полковник Макгрегор допустил, что Байден введет войска на Украину без согласия Конгресса

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может направить американские войска на Украину. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор допустил, что Байден введет войска на Украину. «К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет», — предупредил он.

По словам полковника, Байден может осуществить ввод войск на Украину без согласия Конгресса США, поскольку это позволяют сделать юридические основания в законодательной системе.

«Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живем в стране c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединенных Штатов», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее Макгрегор признал просчет США в оценке армии России. Он также усомнился в способности НАТО победить российскую армию.