Немецкий район дал советы жителям по подготовке к отключению электричества

Район Германии Варендорф дал советы жителям на случай отключения электричества

Немецкий район Варендорф на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) дал советы местным жителям на случай отключения электричества.

Населению рекомендовали заранее подготовить резервную канистру с бензином и распечатать необходимую информацию из интернета.

Кроме того, жителям посоветовали позаботиться о домашних животных. Власти напомнили, что собакам и кошкам электричество не нужно, а вот аквариумным рыбкам без него не обойтись.

«У вас есть аквариум? Подумайте, как вы обеспечите им теплую воду, достаточное количество кислорода и фильтрацию воды в случае возможного отключения электроэнергии», — призвали в Варендорфе.

Населению также напомнили о необходимости снять наличные на случай перебоев в работе банкоматов и запасти продукты длительного хранения, например, консервы, молоко, картофель и рис.

Ранее министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесселер дала гражданам «известные бабушкам и дедушкам» советы по экономии газа.

