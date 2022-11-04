Коза погуляла с ребенком в коляске и попала на видео

The Mirror: домашняя коза погуляла с ребенком в коляске и рассмешила мать

Жительница канадской провинции Альберта рассказала, что их домашняя коза погуляла с ее ребенком в коляске. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание The Mirror.

30-летняя Жюль Уорнер и ее возлюбленный Шей Янг содержат множество животных. У пары живут 11 коз, 60 кур, 10 гусей и два кролика. Кроме того, у канадцев есть пчелиный улей. Однажды Уорнер гуляла с сыном Генри и зашла в загон с козами. 18-месячная нигерийская карликовая коза по кличке Делайла подбежала к коляске, просунула голову под ручку коляски и начала толкать ее, стоя на задних ногах, чем рассмешила мать мальчика. Животному удалось пройти таким образом около 15 метров.

Уорнер сняла произошедшее на видео. На записи видно, как животное толкает коляску со смеющимся Генри. Женщина в шутку предложила обучить козу гулять с коляской подольше, чтобы та могла подменять ее. «Это было очень мило и смешно. Она очень дружелюбно ведет себя с Генри. Ей нравится засовывать голову в коляску, чтобы посмотреть на него, а ему нравится трогать ее за голову», — рассказала Уорнер.

Она добавила, что запись очень понравилась отцу мальчика. Мужчина часто уезжает из дома по работе и всегда радуется, когда она присылает ему видео с сыном и животными.

Ранее сообщалось, что в США заместитель шерифа из штата Алабама, Кейси Троуэр, находился при исполнении, когда обнаружил, что в полицейскую машину забрались козы и съели важные бумаги. Спустя какое-то время полицейскому удалось прогнать прожорливых животных.

