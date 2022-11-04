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17:57, 4 ноября 2022Из жизни

Коза погуляла с ребенком в коляске и попала на видео

The Mirror: домашняя коза погуляла с ребенком в коляске и рассмешила мать

Жительница канадской провинции Альберта рассказала, что их домашняя коза погуляла с ее ребенком в коляске. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание The Mirror.

30-летняя Жюль Уорнер и ее возлюбленный Шей Янг содержат множество животных. У пары живут 11 коз, 60 кур, 10 гусей и два кролика. Кроме того, у канадцев есть пчелиный улей. Однажды Уорнер гуляла с сыном Генри и зашла в загон с козами. 18-месячная нигерийская карликовая коза по кличке Делайла подбежала к коляске, просунула голову под ручку коляски и начала толкать ее, стоя на задних ногах, чем рассмешила мать мальчика. Животному удалось пройти таким образом около 15 метров.

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Уорнер сняла произошедшее на видео. На записи видно, как животное толкает коляску со смеющимся Генри. Женщина в шутку предложила обучить козу гулять с коляской подольше, чтобы та могла подменять ее. «Это было очень мило и смешно. Она очень дружелюбно ведет себя с Генри. Ей нравится засовывать голову в коляску, чтобы посмотреть на него, а ему нравится трогать ее за голову», — рассказала Уорнер.

Она добавила, что запись очень понравилась отцу мальчика. Мужчина часто уезжает из дома по работе и всегда радуется, когда она присылает ему видео с сыном и животными.

Ранее сообщалось, что в США заместитель шерифа из штата Алабама, Кейси Троуэр, находился при исполнении, когда обнаружил, что в полицейскую машину забрались козы и съели важные бумаги. Спустя какое-то время полицейскому удалось прогнать прожорливых животных.

Алиса Дмитриева
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