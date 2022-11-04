Греция отказалась признать вхождение новых регионов в состав России

Президент Сакелларопулу: Греция не признает вхождение новых регионов в состав России

Президент Греции Катерина Сакелларопулу во время пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила об отказе Афин признать вхождение новых территорий в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Сакелларопулу также отметила, что Греция поддержала и полностью выполняет все пакеты санкций Евросоюза против России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Греция начала передавать республике военную технику. Он отметил, что БМП-1 «мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность» страны.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. 30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в РФ новых регионов.