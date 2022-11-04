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21:07, 4 ноября 2022Россия

Путин порассуждал об истоках самосознания

Президент России Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи

Фото: сайт президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи, оттуда все истоки самосознания. Текст его речи опубликован на сайте Кремля.

Во время встречи по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ российский лидер порассуждал об истоках самосознания.

«История страны должна начинаться с истории семьи, деревни, поселка, города, региона, где человек родился, вырос, где он начал осознавать себя частью своей страны, частью большого народа», — считает Путин.

Ранее российский лидер поздравил россиян с Днем народного единства, отметив их сплоченность и преданность стране. «Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплоченность многонационального народа страны», — сказал президент в ходе встречи.

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Марина Совина
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