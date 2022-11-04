Появились кадры поражения украинского катера «Ланцетом»

РИА Новости показало кадры поражения украинского военного корабля «Ланцетом»

В Сети появились кадры поражения российскими вооруженными силами украинского военного катера. Кадры представило агентство РИА Новости в своем Telegram-канале. Уточняется, что на видео показан катер, а действие происходит в акватории Днепра. Агентство уточняет, что были использованы барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Как рассказывал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров, «Ланцеты» могут уничтожать легкобронированную технику, а попавший в корму или борт беспилотник способен уничтожить танк. Особенность оружия — наличие боеголовки весом три килограмма, которая сочетает осколочно-фугасное действие для поражения живой силы и небронированной техники и кумулятивный эффект.