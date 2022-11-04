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14:37, 4 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко рассказал о своей главной мечте

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о своей мечте о спокойной жизни
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей главной мечте. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. Во время общения с сотрудниками предприятия он рассказал о своем желании.

«Самая главная моя мечта — "каб не было вайны". Хочу, чтобы вы спокойно жили. Давайте будем работать и спокойно жить. Не переживайте. Все у нас образуется», — заявил президент.

В июле 2022 года Лукашенко в интервью France Press рассказал о мечте создать панславянское государство. По его словам, несмотря на то, что каждый живет в своей стране, связь между ними не должна теряться.

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Нина Ташевская
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