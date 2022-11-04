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06:44, 4 ноября 2022Россия

В России рассказали о последствиях отмены льготы на пользование водой

Доцент Максимов: в России отменят льготы на пользование водными объектами для бизнеса

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министерство природы России хочет в 2023 году закончить льготный период пользования водными объектами для бизнеса и вернуть с 2024 года индексацию. О возможных последствиях отмены льготы рассказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий могут вырасти в 1,5 раза. Это отразится и на промышленности. В ведомстве подобное решение объясняют необходимостью финансирования экологических и противопаводковых мероприятий — проблема актуальна, в связи с изменениями климата.

«С этим фактом трудно не согласиться, если оценивать общую картину с организацией инженерно-защитных сооружений в зоне паводков. Однако инструменты реализации этой задачи вызывают ряд очевидных вопросов», — подчеркнул экономист.

Речь идет о стоимости электроэнергии. Как отмечает специалист, в случае повышения ставок доля платы за водопользование в себестоимости продаж для некоторых ГЭС превысит 40 процентов. Это является «критически высоким значением». Ситуация может сказаться на инвестиционных программах генерации и привести к включениям режима максимальной экономии.

27 октября Минприроды предложило увеличить коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий в 1,5 раза. Корректировка ставки платы увеличит доходы федерального бюджета в 2024 году на 6,5 миллиарда рублей, а в 2025-м — на 7,5 миллиарда.

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Юлия Мискевич
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