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16:49, 4 ноября 2022Наука и техника

Раскрыто настоящие название дронов «Ланцет»

РИА Новости: настоящее название российских дронов «Ланцет» — «Изделие-51» и «Изделие-52»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские ударные беспилотники (БПЛА) «Ланцет» называются «Изделие-51» и «Изделие-52». Настоящее название дронов раскрыл источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседника информагентства рассказал, что базовая версия БПЛА с боевой частью весом три килограмма и двумя X-образными крыльями называется «Изделие-52», а «Изделие-51» в свою очередь представляет собой модернизированный дрон с усиленной боевой частью до пяти килограммов и одним Х-образным крылом.

Также источник РИА Новости пояснил, почему барражирующие боеприпасы называют «Ланцет». По его словам, «Ланцет» — это имя проекта, ныне не актуальное. Однако оно закрепилось как название дронов для общественности, поэтому используется для публичных мероприятий.

Ранее в сети появились кадры поражения российскими вооруженными силами украинского военного катера. Уточнялось, что на видео запечатлен катер, а действие происходит в акватории Днепра. Также сообщалось, что были использованы барражирующие боеприпасы «Ланцет»

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Варвара Кошечкина
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