В Британии из-за кризиса упал спрос на высшее образование

Bloomberg: британские студенты могут отказаться от высшего образования на фоне кризиса

Британские студенты испытывают трудности из-за инфляции, в связи с чем работа с минимальной заработной платой становится более привлекательной, заявил старший экономист-исследователь IFS Бен Уолтман. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Сокращение образовательных кредитов подтолкнет студентов с низкими доходами к отказу от учебы в университете», — заявил он. По данным агентства, сокращение составило 11 процентов по сравнению с 2020-2021 годами.

Так, больше всего рост цен на продукты питания и электричество повлияли на беднейшие слои населения. Уолтман также отметил, что стоимость обучения в университетах страны всегда была острой проблемой для студентов из семей с низким достатком, однако при текущем кризисе высшее образование стало еще недоступнее.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии нашли способ снизить цены на газ для населения в два раза. Частично ослабить давление на население помогло начало поставок газа из Азербайджана, которые стали возможны благодаря запуску межсистемного болгаро-греческого газопровода.

