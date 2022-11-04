Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:42, 4 ноября 2022Мир

В Британии из-за кризиса упал спрос на высшее образование

Bloomberg: британские студенты могут отказаться от высшего образования на фоне кризиса
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Британские студенты испытывают трудности из-за инфляции, в связи с чем работа с минимальной заработной платой становится более привлекательной, заявил старший экономист-исследователь IFS Бен Уолтман. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Сокращение образовательных кредитов подтолкнет студентов с низкими доходами к отказу от учебы в университете», — заявил он. По данным агентства, сокращение составило 11 процентов по сравнению с 2020-2021 годами.

Так, больше всего рост цен на продукты питания и электричество повлияли на беднейшие слои населения. Уолтман также отметил, что стоимость обучения в университетах страны всегда была острой проблемой для студентов из семей с низким достатком, однако при текущем кризисе высшее образование стало еще недоступнее.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии нашли способ снизить цены на газ для населения в два раза. Частично ослабить давление на население помогло начало поставок газа из Азербайджана, которые стали возможны благодаря запуску межсистемного болгаро-греческого газопровода.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посол России предупредил о рисках распространения потолка цен на газ
Медведев рассказал о войне против части умирающего мира
Овечкин повторил рекорд Хоу в НХЛ
Си Цзиньпин не пожал руку Шольцу на встрече в Пекине
Губернатор Ямала встретился с семьями мобилизованных
В Госдуме заявили о страхе Зеленского встречаться с Путиным
В Турции захотели построить еще один трубопровод для «Турецкого потока»
В Британии из-за кризиса упал спрос на высшее образование
Психолог назвала самые частые ошибки в отношениях родителей и ребенка
В США рассказали о поставившей перед трудным выбором Байдена ошибке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.