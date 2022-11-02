Болгария нашла способ снизить цены на газ для населения в два раза

Болгария нашла способ снизить цены на газ в два раза с помощью поставок из Азербайджана

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) на закрытом заседании приняла предложение газового оператора «Булгаргаз» о снижении цен на топливо в два раза с ноября — c 233,36 лева (116,5 евро) за мегаватт-час до 123,01 лева (около 61,5 лева), сообщает ТАСС.

Резко смягчить нагрузку на население удалось с помощью обеспечения поставок газа из трех различных источников. В частности, дешевый газ начал поступать из Азербайджана по запущенному межсистемному болгаро-греческому газопроводу.

Способ снизить цены власти нашли спустя полгода после остановки поставок из России, что связано с отказом республики платить по контракту в рублях. При этом в июне власти уже пытались продавать газ дешевле, но вскоре цены снова выросли.

В целом в Европе стоимость газа в последние полтора месяца устойчиво снижается. Успешное заполнение подземных газовых хранилищ (ПХГ), устойчивые поставки сжиженного природного газа (СПГ) и теплая погода привели к падению биржевых цен в три раза по сравнению с сентябрьским максимумом.

Глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон подтвердил, что Европа почти полностью заместила российский газ. Ранее об этом заявляли еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.