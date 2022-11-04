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20:05, 4 ноября 2022Из жизни

Мужчина 26 лет продержал во рту оливковую косточку из-за обещания

News 18: мужчина 26 лет продержал оливку во рту из-за данного названной сестре обещания

Фото: unsplash

Житель индийского города Ашокнагар Кальянгарх, штат Западная Бенгалия, 26 лет продержал во рту оливковую косточку из-за данного названной сестре обещания. Об этом сообщает News 18.

В 1996 году Джайдев Бисвас, которому сейчас 68 лет, в последний раз пробовал соус чатни, приготовленный соседской девушкой Агнисвиной Деви. Мужчина считал ее своей названной сестрой и любил как родную. Тогда Деви из любопытства спросила, как долго он сможет удержать оливку во рту. Индиец ответил, что будет носить косточку до тех пор, пока она не попросит его выплюнуть ее.

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Он сдержал обещание и долгие годы не выплевывал косточку. Сначала Бисвасу казалось, что она ранит слизистую оболочку во рту, но поскольку сестре нравилась эта игра, он смирился. В 2012 году Деви покончила с собой, и в память о ней мужчина до сих пор ходит с оливковой косточкой во рту.

Бисвас не выпускает ее изо рта даже когда ест, спит и чистит зубы. Почти каждый день люди приходят посмотреть на то, как мужчина хранит память о названой сестре и Джайдев охотно показывает им оливковую косточку.

Ранее сообщалось, что житель Индии больше 45 лет прожил с поднятой рукой в доказательство преданности богу Шиве и не планирует опускать ее. Сначала рука болела, но спустя около двух лет боль угасла, и мужчина перестал чувствовать конечность, так как она атрофировалась.

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Алиса Дмитриева
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