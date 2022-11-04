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12:12, 4 ноября 2022Среда обитания

Стало известно о возможных перерывах в движении по Крымскому мосту

Минтранс: в движении автомобилей по Крымскому мосту возможны перерывы

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С 7 по 10 ноября 2022 года в движении автомобилей по Крымскому мосту возможны перерывы. Об этом стало известно из сообщения Минтранса, передает РИА Новости.

«С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ», — отметили в ведомстве.

В Минтрансе посоветовали использовать другие маршруты для проезда из Крыма в Ростовскую область и обратно. Автомобилистам рекомендовали выбирать дороги через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение по разрушенной при взрыве правой стороне Крымского моста возобновится в декабре 2022 года. Работы по восстановлению другой стороны моста, которая пострадала в меньшей степени, планируют завершить до 30 марта.

Нина Ташевская
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