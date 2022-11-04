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00:24, 4 ноября 2022Экономика

G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть

Reuters: G7 и Австралия договорились о фиксированном потолке цен на российскую нефть

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Страны G7 («Большая семерка») и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что коалиция отказалась от плавающего уровня цены на российскую нефть и договорилась о фиксированном ценовом потолке, «который будет регулярно оцениваться».

Собеседники агентства добавили, что финализация уровня цены на нефть планируется позднее в ноябре.

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательное решение пока не принято.

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Марина Совина
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