G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть

Reuters: G7 и Австралия договорились о фиксированном потолке цен на российскую нефть

Страны G7 («Большая семерка») и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что коалиция отказалась от плавающего уровня цены на российскую нефть и договорилась о фиксированном ценовом потолке, «который будет регулярно оцениваться».

Собеседники агентства добавили, что финализация уровня цены на нефть планируется позднее в ноябре.

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательное решение пока не принято.