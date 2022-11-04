Стало известно о провокации украинских силовиков на границе с Белоруссией

В Белоруссии сообщили о провокации украинских силовиков на границе 29 октября

В конце октября украинские силовики предприняли провокацию на границе с Белоруссией. Об этом стало известно из сообщения Государственного пограничного комитета республики, передает ТАСС.

По данным ведомства, 29 октября видеокамеры в пункте пропуска Глушкевичи зафиксировали движение в сторону границы с Белоруссией украинского бронетранспортера (БТР-80) с вооруженными людьми в форме.

«После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь украинской территории», — отмечается в заявлении.

Ранее пограничный комитет Белоруссии сообщил, что их сотрудники перехватили украинский беспилотник, тренировавший сброс бомб. Инцидент произошел 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Дрон был оборудован системой инфракрасного видения.