Диетолог назвала увеличивающие риск образования тромбов напитки

Диетолог Королева назвала кофе увеличивающим риск образования тромбов напитком

Алкогольные и кофеиносодержащие напитки способны увеличить риск образования тромбов в человеческом организме. Об этом в разговоре с «Москвой 24» предупредила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист отнесла к подобным напиткам алкоголь, так как он негативно действует на сердечно-сосудистую систему. Из-за него могут возникать перепады артериального давления, и повышается свертываемость крови. «Когда распадается этанол, это способствует склеиванию эритроцитов и тем самым формированию тромбов», — объяснила Королева.

Врач также назвала напитками, повышающими риск тромбобразования, кофе и энергетики. Они могут привести в том числе к обезвоживанию организма и повлиять на нервную систему.

Ранее врач-физиотерапевт Филипп Глубоков предупредил, что сильно обжаренный кофе может угнетать пищеварение. Он посоветовал не совмещать крепкий кофе с полноценными приемами пищи — лучше употреблять его в перерывах между едой.