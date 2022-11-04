Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:17, 4 ноября 2022Забота о себе

Диетолог назвала увеличивающие риск образования тромбов напитки

Диетолог Королева назвала кофе увеличивающим риск образования тромбов напитком

Фото: Unsplash

Алкогольные и кофеиносодержащие напитки способны увеличить риск образования тромбов в человеческом организме. Об этом в разговоре с «Москвой 24» предупредила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист отнесла к подобным напиткам алкоголь, так как он негативно действует на сердечно-сосудистую систему. Из-за него могут возникать перепады артериального давления, и повышается свертываемость крови. «Когда распадается этанол, это способствует склеиванию эритроцитов и тем самым формированию тромбов», — объяснила Королева.

Врач также назвала напитками, повышающими риск тромбобразования, кофе и энергетики. Они могут привести в том числе к обезвоживанию организма и повлиять на нервную систему.

Ранее врач-физиотерапевт Филипп Глубоков предупредил, что сильно обжаренный кофе может угнетать пищеварение. Он посоветовал не совмещать крепкий кофе с полноценными приемами пищи — лучше употреблять его в перерывах между едой.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Южная Корея подняла истребители из-за 180 военных самолетов КНДР
Россиянам назвали неочевидные причины отказа в потребительском кредите
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Байден пообещал «освободить» Иран
Фотография руки Байдена напугала американцев
В Конгрессе пригрозили не дать Украине ни цента при победе республиканцев
Российского форварда признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Вильфанд пообещал москвичам потепление после праздников
Зеленский предложил ЕС позаботиться о пророссийских партиях из Украины
Диетолог назвала увеличивающие риск образования тромбов напитки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.