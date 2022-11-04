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15:07, 4 ноября 2022Мир

В США высказались о «самой красной» линии для России

Экс-дипломат США Ранделл назвал присоединение Украины к НАТО самой красной линией для РФ

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Присоединение Украины к НАТО — самая красная линия для России, считает экс-глава американской дипмиссии в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл. Своим мнением он поделился в опубликованной Newsweek статье.

Дипломат заметил, что понять, почему Украина является «самой красной линией» для РФ, нетрудно.

В своей статье он сравнил Крым с Кубой и подчеркнул, что если б полуостров стал частью Североатлантического альянса, это вызвало бы такую же реакцию у России, как и Куба с размещенными там советскими ракетами у Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил, что Россия требует от Украины и ее западных кураторов прекратить совершать шаги, которые подводят мир к ядерной катастрофе.

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Варвара Кошечкина
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