Эрдоган рассказал об усилиях Турции в возобновлении зерновой сделки

Эрдоган рассказал Столтенбергу об усилиях Турции в вопросе возобновления зерновой сделки

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что он на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал ему об усилиях Анкары в вопросе возобновления зерновой сделки, сообщает ТАСС.

«На переговорах отмечалось, что по итогам дипломатических усилий на высшем уровне с Россией и Украиной было возобновлено функционирование зернового коридора, а также решено сосредоточить в ближайшее время основные усилия на продлении зерновой сделки», — заявили в канцелярии турецкого лидера.

Помимо этого Эрдоган заявил о необходимости возвращения Москвы и Киева за стол переговоров для мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Эрдоган заявил о достижении новой договоренности с его российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран пришли к соглашению о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны.