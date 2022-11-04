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23:00, 4 ноября 2022Мир

Эрдоган рассказал об усилиях Турции в возобновлении зерновой сделки

Эрдоган рассказал Столтенбергу об усилиях Турции в вопросе возобновления зерновой сделки
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что он на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал ему об усилиях Анкары в вопросе возобновления зерновой сделки, сообщает ТАСС.

«На переговорах отмечалось, что по итогам дипломатических усилий на высшем уровне с Россией и Украиной было возобновлено функционирование зернового коридора, а также решено сосредоточить в ближайшее время основные усилия на продлении зерновой сделки», — заявили в канцелярии турецкого лидера.

Помимо этого Эрдоган заявил о необходимости возвращения Москвы и Киева за стол переговоров для мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Эрдоган заявил о достижении новой договоренности с его российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран пришли к соглашению о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны.

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Марина Совина
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