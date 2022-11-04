Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
2:5
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
0:0
1-й период
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
1:3
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вальядолид
Завтра
18:15 (Мск)
Эльче
Испания - Примера|13-й тур
ЦСКА
Завтра
19:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|16-й тур
16:12, 4 ноября 2022Спорт

Майк Тайсон упал со скейтборда во время съемок YouTube-шоу

56-летний Майк Тайсон упал со скейтборда во время съемок YouTube-шоу Hot Boxing Podcast

Фото: PPE / face to face / Globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал о падении со скейтборда во время со съемок шоу Hot Boxing Podcast. Видео опубликовано на одноименном YouTube-канале.

56-летний Тайсон запрыгнул на скейтборд, но не устоял на ногах и упал на кресло, стоящее позади. Позже он заверил, что с ним все в порядке. «Повезло, что там было кресло, иначе я повторил бы свой кошмар с освоением ховерборда», — прокомментировал видео экс-боксер.

21 сентября Тайсон рассказал о приступах боли, возникающих из-за ухудшившегося состояния здоровья. «У меня иногда обостряется ишиас (невралгия седалищного нерва — прим. «Ленты.ру»). Когда это происходит, я даже не могу говорить!» — поделился он. 19 августа Тайсон появился в аэропорту Майами в инвалидном кресле.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Китайская армия объявила о подготовке на случай войны
Стало известно о провокации украинских силовиков на границе с Белоруссией
В параметрах потолка цен на нефть увидели послабление санкций
Раскрыто настоящие название дронов «Ланцет»
Путин назвал украинцев главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским
Осужденного в России преступника заподозрили в совершении двух убийств в Испании
Путин заявил о подносящем фитиль к распаду России Западе
Москвич вынес из квартиры пенсионерки украшения на сотни тысяч рублей
Путин заявил о «прочном заслоне» попыток исказить историю
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.