Вероятность удара США по КНДР оценили

Политолог Дудаков допустил удар США по КНДР при применении ядерного оружия

Соединенные Штаты Америки не станут без повода наносить удар по Северной Корее. Причиной для этого может стать только применение ядерного оружия со стороны КНДР. Так вероятность удара Вашингтона по Пхеньяну в разговоре с «Лентой.ру» оценил политолог, американист Малек Дудаков.

Риски применения ядерного оружия со стороны КНДР сейчас крайне малы, считает политолог.

«Хоть они и тестируют сейчас свои баллистические ракеты, надо понимать, что КНДР десятилетия занималась разработкой своего ядерного оружия. Я не вижу оснований, чтобы что-то поменялось и его начали использовать. КНДР, скорее всего, задействует ядерное оружие, если они будут уверены, что им грозит опасность, какое-то неминуемое нападение со стороны Южной Кореи, Японии или США. Но сейчас мы тоже не наблюдаем особой военной активности со стороны этих стран в отношении КНДР», — объяснил он.

Если же Северная Корея все же пойдет на такой шаг, Вашингтон не обязательно будет отвечать радикально. Все зависит от последствий, полагает Малек Дудаков.

«Если оно упадет где-то в Тихом океане, это будет одна история. Если это будет удар по Сеулу, Токио или не дай бог долетит до Америки, это уже совсем другое. Американский ответ будет зависеть от того, как это оружие будет применено», — сказал американист.

Сценарий, что КНДР первой применит ядерное оружие, крайне маловероятен. Это будет самоубийственный шаг, на это власти КНДР не пойдут Малек Дудаков политолог, амкриканист

Сейчас отношения КНДР и США находятся в замороженном состоянии. Есть рабочие контакты, но не более того, потому что для Вашингтона на первом плане сейчас другие вопросы. Резкого потепления ждать не стоит, но и война между государствами тоже вряд ли начнется, заключил Малек Дудаков.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США покончат с режимом северокорейского лидера Ким Чен Ына, если Пхеньян пойдет на применение ядерного оружия.