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21:18, 4 ноября 2022Мир

В США рассказали о работе над возвращением Грайнер и Уилана

Белый дом: США усердно работают над возвращением осужденных в России Грайнер и Уилана
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Enrico Calderoni / Globallookpress.com

Американские власти прилагают активные усилия по возвращению на родину осужденных в России граждан США Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж), рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы вернуть в США «незаконно задержанных или взятых в заложники американцев». «Мы по-прежнему очень усердно работаем над тем, чтобы попытаться вернуть Бриттни и Пола домой», — подчеркнул представитель Белого дома. Кирби не стал уточнять, обсуждают ли в США возвращение бывшего сотрудника своего посольства в Москве Марка Фогеля, осужденного в РФ на 14 лет колонии за контрабанду наркотиков.

В четверг, 3 ноября, сотрудники посольства США посетили американскую баскетболистку Бритни Грайнер в российской тюрьме.

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Марина Совина
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