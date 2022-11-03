Сотрудники посольства США посетили баскетболистку Грайнер в российской тюрьме
Сотрудники посольства США посетили американскую баскетболистку Бритни Грайнер в российской тюрьме. Об этом в Twitter сообщил представитель госдепартамента США Нед Прайс.
«Сотрудники посольства США посетили сегодня Бритни Грайнер. Они воочию убедились в ее упорстве и стойкости», — отметил он.
Прайс подчеркнул, что американские власти продолжают настаивать на немедленном освобождении Грайнер и отбывающего 16-летний срок за шпионаж Пола Уилана, а также на справедливом отношении ко всем задержанным американцам.
4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения. Жена Грайнер назвала решение абсурдом.