Канцлер Германии Олаф Шольц: Визит в Пекин был инаугурационным

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил свой визит в Китай и сказал, что приезд в Пекин был инаугурационным. Так он отреагировал на прозвучавшие в СМИ обвинения в том, что он отказался ехать в КНР вместо со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Его слова приводит РИА Новости.

«Дело в том, что эта поездка была запланирована мной как инаугурационный визит», — прокомментировал он.

Ранее о том, что Шольц отказался ехать в Китай вместе с Макроном написало Reuters. Информированный источник агентства рассказал, что французский лидер предложил Шольцу вместе отправиться в Пекин, «чтобы послать сигнал о единстве ЕС». Вскоре Шольца раскритиковала французская пресса. В частности, Le Figaro писала, что визит немецкого лидера идет вразрез с доктриной ЕС в отношении Пекина.

Встреча лидеров двух стран состоялась в пятницу, 4 ноября, в Пекине. Немецкий лидер прибыл в Китай с однодневным визитом. Встреча прошла на фоне жестких ограничений, связанных с распространением COVID-19. Китайский лидер поприветствовал Шольца без защитной маски, однако не пожал коллеге руку.