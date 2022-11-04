Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:36, 4 ноября 2022Экономика

Wildberries отреагировал на информацию о мошенничестве со средствами покупателей

Wildberries опроверг информацию о мошенничестве со списанием средств покупателей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Информация о схемах мошенничества со списанием средств у пользователей Wildberries не соответствует действительности. Об опровержении сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Информация о том, что пользователи Wildberries столкнулись с мошенническими действиями, не соответствует действительности. Мы провели внутреннюю проверку», — отреагировали в компании.

По информации Wildberries, банковская операция была санкционирована самим клиентом, так как карта пользователя была привязана с помощь помощью 3ds и SMS-верификацией через свой банк.

В пресс-службе также подчеркнули, что привязка карт в интернет-магазине всегда происходит с помощью SMS-подтверждения или push-уведомлений. Отмечается, что несанкционированное списание средств возможно, только если покупатель сам передаст свои банковские данные стороннему лицу.

«Призываем покупателей проявлять бдительность — не предоставлять данные своих банковских карт третьим лицам», — резюмировали в компании.

3 ноября сообщалось, что некоторые пользователи маркетплейса Wildberries стали жертвами новой мошеннической схемы: злоумышленники начали списывать деньги с карт клиентов за покупки, которых не было. Одна из пострадавших от мошеннической схемы рассказала, что с ее карты списали почти 200 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам
Названы пять поддержавших Россию влиятельных фигур Запада
В Подмосковье родилась двойня с экстремально низкой массой тела
Мужа Пелоси выписали из больницы
Дочь Хлои Кардашьян получила бриллиантовое колье в подарок на четырехлетие
Греция отказалась признать вхождение новых регионов в состав России
Wildberries отреагировал на информацию о мошенничестве со средствами покупателей
В рейтинге самых дорогих футболистов мира сменился лидер
G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть
В Европе задним числом обложат налогом 90 процентов сверхприбыли энергокомпаний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.