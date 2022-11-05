Россиянам рассказали об отмене ряда «дачных» штрафов

Адвокат Каплун напомнила о праве дачников готовить шашлыки в пяти метрах от дома с 1 марта

Адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун рассказала, что в России отменили ряд «дачных» штрафов. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт напомнила россиянам, что власти страны обновили Правила противопожарного режима России № 1479. Теперь россияне имеют право готовить шашлыки на мангале в пяти метрах от дома. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Кроме того, дачники смогут сжигать сухую траву, листву, ветки на индивидуальных участках на расстоянии 15 метров от построек, а в закрытой емкости — 7,5 метров. В законодательство также внесут такие понятия, как садовых и огородных земельных участков. Адвокат добавила, что решение приняли, опираясь на мнение дачников, поскольку размер участка не позволял себе ничего. Нарушение Правил противопожарного режима карается штрафом в размере от двух до четырех тысяч рублей, заключила она.