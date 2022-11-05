В Германии призвали отменить санкции против России

Фракция партии «Альтернатива для Германии» призвала отменить санкции против России

Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге снова призвала отменить санкции против России, отремонтировать «Северные потоки» и запустить по ним газ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

В письме фракция во главе с Тино Хрупаллой и Алис Вайдель еще раз подчеркнула требования отменить санкции против России и запустить трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Санкции наносят вред нам самим», — сказал Хрупалла, добавив, что необходимо приложить усилия, чтобы быть в состоянии снова получать по выгодным ценам газ из России.

Ранее президент Германии Франк-Вальер Штайнмайер признал, что антироссийские санкции несут издержки для ФРГ, но исключил их снятие. Политик объяснил необходимость санкций против России. По его словам, конфликт на Украине затрагивает Германию, которая не может позволить себе быть зависимой от «режима, который вводит танки в соседнюю страну и использует энергию в качестве оружия».