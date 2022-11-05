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22:24, 5 ноября 2022Россия

Депутат рассказал об исправлении ошибок по частичной мобилизации

Депутат Станкевич: исправление ошибок по частичной мобилизации поставлено на поток

Фото: Sergey Petrov / news.ru / globallookpress.com

Депутат Госдумы Юрий Станкевич рассказал об исправлении ошибок по частичной мобилизации. По его словам, этот процесс удалось поставить на поток, передает РИА Новости.

Как отметил Станкевич, в основном граждане обращаются по «типовым для частичной мобилизации» вопросам. В частности, речь идет о призыве многодетных отцов, проблемах с различными выплатами, проведения углубленной медкомиссии. «Мы уже знаем, как решать все эти вопросы. Депутатских полномочий хватает», — заверил он, добавив, что на данный момент выработан алгоритм по возвращению домой ошибочно призванных.

Станкевич подчеркнул, что мобилизованные и члены их семей могут обращаться в том числе и к депутатам Госдумы. «Мы со своей стороны постараемся оказать всю необходимую поддержку», — добавил он. В то же время он указал на необходимость индивидуального подхода к каждому случаю и поддержки со стороны властей всех уровней.

4 ноября президент России Владимир Путин назвал число мобилизованных россиян. По его словам, всего было призвано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи.

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Марина Совина
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