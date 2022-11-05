Депутат рассказал об исправлении ошибок по частичной мобилизации

Депутат Станкевич: исправление ошибок по частичной мобилизации поставлено на поток

Депутат Госдумы Юрий Станкевич рассказал об исправлении ошибок по частичной мобилизации. По его словам, этот процесс удалось поставить на поток, передает РИА Новости.

Как отметил Станкевич, в основном граждане обращаются по «типовым для частичной мобилизации» вопросам. В частности, речь идет о призыве многодетных отцов, проблемах с различными выплатами, проведения углубленной медкомиссии. «Мы уже знаем, как решать все эти вопросы. Депутатских полномочий хватает», — заверил он, добавив, что на данный момент выработан алгоритм по возвращению домой ошибочно призванных.

Станкевич подчеркнул, что мобилизованные и члены их семей могут обращаться в том числе и к депутатам Госдумы. «Мы со своей стороны постараемся оказать всю необходимую поддержку», — добавил он. В то же время он указал на необходимость индивидуального подхода к каждому случаю и поддержки со стороны властей всех уровней.

4 ноября президент России Владимир Путин назвал число мобилизованных россиян. По его словам, всего было призвано 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи.