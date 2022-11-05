Посол России ответил на вопрос об организации встречи Путина и Байдена

Посол России Антонов сообщил, что США не предлагали организовать встречу Путина и Байдена

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на вопрос об организации встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Он указал, что Соединенные Штаты не предлагали этого, передает ТАСС.

«Каких-либо конкретных предложений на этот счет нам не поступало», — заявил глава дипломатической миссии.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть возможность встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, если подобное предложение поступит. Он отметил, что российская сторона неоднократно заявляла о положительном отношении к подобным встречам и никогда не отказывалась от них.

