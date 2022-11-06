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04:37, 6 ноября 2022Мир

Байден оговорился во время обсуждения дефицита бюджета США

Байден оговорился, сказав, что вместо дефицита бюджета сократил госдолг США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo / CNP / Global Look Press

Президент США Джо Байден оговорился во время обсуждения дефицита бюджета страны на выступлении в поддержку демократов в Филадельфии. Его слова передает РИА Новости.

Байден сказал, что ему удалось вдвое сократить государственный долг страны, тогда как речь шла о дефиците бюджета. «Мы буквально в два раза сократили федеральный долг. В текущем году мы сделали это на 1,4 триллиона долларов, в прошлом – на 350 миллиардов, и сократим еще на 250 миллиардов в течение следующего десятилетия», — заявил он.

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Марина Совина
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