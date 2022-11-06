Байден оговорился во время обсуждения дефицита бюджета США

Байден оговорился, сказав, что вместо дефицита бюджета сократил госдолг США

Президент США Джо Байден оговорился во время обсуждения дефицита бюджета страны на выступлении в поддержку демократов в Филадельфии. Его слова передает РИА Новости.

Байден сказал, что ему удалось вдвое сократить государственный долг страны, тогда как речь шла о дефиците бюджета. «Мы буквально в два раза сократили федеральный долг. В текущем году мы сделали это на 1,4 триллиона долларов, в прошлом – на 350 миллиардов, и сократим еще на 250 миллиардов в течение следующего десятилетия», — заявил он.