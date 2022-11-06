Названа причина отказа Бориса Джонсона бороться за пост премьер-министра

Джонсон вышел из гонки за пост премьер-министра из-за риска не получить миллионы долларов

Борис Джонсон снял свою кандидатуру с выборов главы правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра из-за риска не получить прибыль в размере 10 миллионов фунтов стерлингов (711 миллионов рублей) от выступлений и продажи своих мемуаров. Причину отказа участвовать в борьбе за пост назвал The Guardian.

По данным источников издания из индустрии развлечений, Борис Джонсон вышел из гонки за пост премьер-министра из-за финансовых соображений. Так, если бы Джонсон вел борьбу за лидерство с Риши Сунак и проиграл, то лишился бы дохода в размере не менее 10 миллионов фунтов стерлингов в год (11 миллионов долларов или 711 миллионов рублей) от публичных выступлений и продажи своих мемуаров.

Как стало известно, с момента отставки Джонсона в июле, бывший премьер-министр вел переговоры с агентствами развлечений и талантов, включая Endeavour, которым управляет американский бизнесмен Ари Эмануэль, и организацией Гарри Уокера (HWA), клиентами которого являются Билл Клинтон, Барак Обама и Серена Уильямс. До ухода Лиз Трасс, потенциальный доход Джонсона оценивали примерно в 20 миллионов фунтов стерлингов в год (1,4 миллиарда рублей).

При этом представитель Джонсона заявил, что финансовые причины не сыграли никакой роли в его решении и были «совершенно неуместными». По словам самого Джонсона, он пришел к выводу, что борьба за членство была бы просто неправильным поступком. «Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте», — заявил бывший премьер-министр Великобритании.

Ранее в октябре бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс. «Я полагаю, что могу многое предложить, но боюсь, что это просто неподходящее время», — заявил он.