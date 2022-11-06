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03:34, 6 ноября 2022Бывший СССР

Экс-посол Украины передразнил немецкого политика

Экс-посол Мельник передразнил заявившего о попадании в список террористов Мютцениха
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Экс-посол Украины Андрей Мельник передразнил лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха, который заявил, что Киев внес его в список террористов. Свой ответ он написал в Twitter.

«Мимими. «Списка террористов» украинского правительства не существует», — заявил Мельник, призвав немецкого политика «представлять себя невинной жертвой».

5 ноября Мютцених сообщил, что Киев внес его в список террористов, поскольку он выступает за прекращение огня и за дипломатические шаги по урегулированию кризиса на Украине. По словам политика, он получал угрозы в свой адрес. Однако позже официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг заявление главы СДПГ, заявив, что Киев не ведет подобный список.

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Марина Совина
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