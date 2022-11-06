Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:16, 6 ноября 2022Экономика

Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект западных санкций против России

Аналитики Bruegel и IIF заявили о неэффективности западных санкций против России

Фото: unsplash

Западные санкции не привели к такому снижению доходов бюджета России, чтобы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине. Но эффект от них будет усиливаться со временем, заявили эксперты европейского аналитического центра Bruegel Мария Демерцис и Бен Маквильямс и экономисты вашингтонского Института международных финансов (IIF) Элина Рыбакова и Бенджамин Хайлдженсток, сообщает РБК.

Эксперты считают, что профицит платежного баланса России из-за мощной экспортной выручки приблизится к 240 миллиардам долларов по итогам 2022 года. Это в два раза больше предыдущего рекорда, поставленного в 2021 году.

Аналитики также отмечают, что сработала и консервативная политика макроэкономической и финансовой стабильности России, даже несмотря на заморозку 300 миллиардов долларов валютных резервов Центробанка.

«Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось», — подчеркнули эксперты.

Ранее бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон заявил, что жкономические санкции Запада против России дали обратный эффект. «Они [западные санкции] не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители. Российская экономика становится самодостаточной», — заявил экономист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кобелева
Обсудить
Последние новости
В России оценили реакцию Запада на заявление о ядерной войне
Пленный боец ВСУ рассказал о сокрытии данных о погибших в Киеве
Сменившая флаг российская фигуристка высказалась о выступлении за Грузию
Заявление Трампа о вероятности краха США из-за Байдена оценили
В США назвали единственный способ прекратить конфликт на Украине
Аэролодка опрокинулась в одном из водохранилищ российского региона
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье
В Киеве рассказали о разных сценариях по ситуации с электроснабжением
В России впервые с 19 июля выявили менее пяти тысяч заболевших COVID-19
Памятник Екатерине II в Одессе оградили деревянным забором
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.