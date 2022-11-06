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19:15, 6 ноября 2022Мир

США предложили помощь Туркмении с поставками газа в Европу

Помощник секретаря США Лу заявил, что США готовы помочь Туркмении поставить газ в Европу

Фото: American Public Power Association / Unsplash

США выразили готовность помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу. Об этом заявил на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, США, Азербайджан и Туркменистан обсуждают возможность поставок туркменского газа в Европу «больше, чем 20 лет». Лу считает, что в условиях высоких цен на газ для туркменского правительства настал «очень интересный момент», чтобы «хорошо подумать об этом проекте».

«США готовы помочь любым способом, который возможен, но мы не будем покупать туркменский газ, у нас очень много газа в США», — предложил помощник госсекретаря.

Лу также подчеркнул, что возможность для экспорта газа в разные страны обеспечит Туркменистану не только самые высокие цены на энергоресурс, но и надежность в поставках.

Ранее в ноябре помощник государственного секретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу пообещал, что власти страны посодействовать правительству Туркмении и деловым кругам страны, чтобы те не столкнулись с негативными последствиями антироссийских санкций, а, напротив, извлекли из них выгоды.

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Дарья Рыбак
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