Раскрыты ежегодные расходы властей США на поддержку Туркмении

Помощник секретаря США Лу: финансовая поддержка экономики Туркменистана составляет $7 млн

Ежегодная финансовая поддержка экономики Туркменистана от американских властей составляет около семи миллионов долларов. Расходы Вашингтона раскрыл помощник государственного секретаря Штатов по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад, передает ТАСС.

«Мы надеемся на дальнейшее расширение торговых и экономических связей. Мы через USAID [Агентство США по международному развитию] и других исполняющих партнеров тратим около 7 миллионов долларов в год на программы поддержки в Туркменистане», — сообщил Лу.

Он подчеркнул, что укреплению экономических связей двух стран будет способствовать приезд в Туркменистан представителей Торговой миссии в рамках туркмено-американского делового совета. Руководители американских компаний и другие делегаты должны прибыть в страну в декабре 2022 года.

Ранее Дональд Лу заявил, что США выразили готовность помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу. Лу считает, что в условиях высоких цен на газ для туркменского правительства настал «очень интересный момент», чтобы «хорошо подумать об этом проекте».