Раскрыты ежегодные расходы властей США на поддержку Туркмении
Ежегодная финансовая поддержка экономики Туркменистана от американских властей составляет около семи миллионов долларов. Расходы Вашингтона раскрыл помощник государственного секретаря Штатов по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад, передает ТАСС.
«Мы надеемся на дальнейшее расширение торговых и экономических связей. Мы через USAID [Агентство США по международному развитию] и других исполняющих партнеров тратим около 7 миллионов долларов в год на программы поддержки в Туркменистане», — сообщил Лу.
Он подчеркнул, что укреплению экономических связей двух стран будет способствовать приезд в Туркменистан представителей Торговой миссии в рамках туркмено-американского делового совета. Руководители американских компаний и другие делегаты должны прибыть в страну в декабре 2022 года.
Ранее Дональд Лу заявил, что США выразили готовность помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу. Лу считает, что в условиях высоких цен на газ для туркменского правительства настал «очень интересный момент», чтобы «хорошо подумать об этом проекте».