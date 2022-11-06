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18:05, 6 ноября 2022Россия

Опубликовано видео ДТП с участием создателя игры «Вангеры»

Группа «ДТП и ЧП Калининград» опубликовала кадры ДТП с участием создателя игры «Вангеры»

В группе «ДТП и ЧП Калининград» опубликовали кадры, на которых запечатлено ДТП с участием геймдизайнера, создателя игр «Вангеры» и «Периметр» Андрея Кузьмина (также известен под псевдонимом KranK). Видео появилось в ВКонтакте.

Можно увидеть, что Кузьмин действительно начал переходить дорогу в неположенном месте. ДТП случилось вечером, когда на улице было темно.

Примерно на середине проезжей части Кузьмина сбил белый автомобиль.

О том, что геймдизайнер погиб, рассказали в издательстве VG Limited. Авария произошла 5 ноября. За рулем автомобиля Hyundai, под колесами которого погиб Кузьмин, был 33-летний водитель.

51-летний создатель игр скончался до приезда скорой помощи.

Виктория Кондратьева
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