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01:00, 7 ноября 2022Ценности

Выглядящая как подросток 72-летняя женщина раскрыла секрет своей молодости

72-летняя американка Гест заявила, что остается в форме благодаря ежедневным тренировкам

Кадр: @keikoguestofficial / TikTok

Пенсионерка Кико Гест из Атланты, США, которая выглядит как подросток в 72 года, раскрыла секрет своей моложавой внешности. Ее слова приводит The Sun.

Пользовательница TikTok, аккаунт которой насчитывает почти полмиллиона подписчиков, регулярно делится видеороликами, где позирует в современной стильной одежде. В частности, на кадрах американка выполняет физические упражнения в мини-шортах и кроп-топах, футболках оверсайз и облегающих брюках. «Девчонка, тебе не 72 года, а 22», «Серьезно? Я думала тебе не более 30 лет!», «Ты — огромное вдохновение. Выглядишь как подросток: годы тренировок налицо!» — пишут ей поклонники в комментариях под постами.

Известно, что в 50 лет женщина сделала подтяжку лица и ботокс. Однако, по словам Гест, оставаться в форме, несмотря на преклонный возраст, ей помогает именно спорт. Ежедневно героиня материала посвящает два-три часа гимнастике, танцам, балету или тренировкам с утяжелителями. «Я показываю свое тело в сети не для того, чтобы потешить свое тщеславие, а потому что я хорошо себя чувствую и очень много работаю. Я слежу за собой с 30 лет и не перестаю следить сейчас», — заявила она.

Что касается рациона питания, американка предпочитает сырые овощи и фрукты, а также рыбу и молочные продукты.

В октябре бывшая модель Сюзи Монти, которая продолжила участвовать в съемках в пожилом возрасте, раскрыла секрет своей привлекательности. 71-летняя манекенщица призналась, что сохранила моложавую внешность благодаря здоровому образу жизни. Англичанка ни разу не прибегала к пластической хирургии и не красила свои темные от природы волосы.

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Карина Черных
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