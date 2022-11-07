Азербайджан заявил об ответных мерах на обстрел со стороны Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило об ответных мерах на обстрел со стороны Вооруженных сил (ВС) Армении. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«6 ноября с 19:35 (18:35 мск) по 21:50 (20:50 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии. (...) Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в заявлении.
Как уточнили в Минобороны, под обстрел попали позиции армии Азербайджана «в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Бязирхана Кяльбаджарского района».
Ранее армянское оборонное ведомство сообщило об обстреле на восточной части границы со стороны азербайджанских ВС. Как утверждают в Минобороны, армянская армия не понесла потерь. Также ведомство оценило ситуацию на границе как относительно стабильную.