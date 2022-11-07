Азербайджан заявил об ответных мерах на обстрел со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об ответных мерах на обстрел со стороны ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об ответных мерах на обстрел со стороны Вооруженных сил (ВС) Армении. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«6 ноября с 19:35 (18:35 мск) по 21:50 (20:50 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии. (...) Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в заявлении.

Как уточнили в Минобороны, под обстрел попали позиции армии Азербайджана «в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Бязирхана Кяльбаджарского района».

Ранее армянское оборонное ведомство сообщило об обстреле на восточной части границы со стороны азербайджанских ВС. Как утверждают в Минобороны, армянская армия не понесла потерь. Также ведомство оценило ситуацию на границе как относительно стабильную.

