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09:23, 7 ноября 2022Бывший СССР

Азербайджан заявил об ответных мерах на обстрел со стороны Армении

Минобороны Азербайджана заявило об ответных мерах на обстрел со стороны ВС Армении

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Министерство обороны Азербайджана заявило об ответных мерах на обстрел со стороны Вооруженных сил (ВС) Армении. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«6 ноября с 19:35 (18:35 мск) по 21:50 (20:50 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии. (...) Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в заявлении.

Как уточнили в Минобороны, под обстрел попали позиции армии Азербайджана «в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Бязирхана Кяльбаджарского района».

Ранее армянское оборонное ведомство сообщило об обстреле на восточной части границы со стороны азербайджанских ВС. Как утверждают в Минобороны, армянская армия не понесла потерь. Также ведомство оценило ситуацию на границе как относительно стабильную.

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Кристина Есикова
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